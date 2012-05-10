戒烟新选择：针灸和催眠

路透5月7日电---针灸和催眠据称有助於戒烟，而一份综合14项国际研究的报告显示，有证据表明这两种方法的确有效。

这项研究结果发表在《美国医学期刊》（American Journal of Medicine）上。研究人员称，外界仍是疑惑重重，比如替代疗法的确切效果如何，以及与传统戒烟方法相比新疗法的效果又如何衡量。

不过研究小组负责人、加拿大麦吉尔大学（McGill University）的塔哈里（Mehdi Tahiri）称，这两种方法仍为决定戒烟的人提供了选择。

他指出，一般而言，想戒烟的人首先会选传统方法，比如尼古丁替代疗法、药物疗法或行为咨询等。

“但有些人对药物治疗不感兴趣，那麽我觉得我们应当建议选择（针灸和催眠），”他还补充说，许多情况下传统疗法并不起作用。

研究人员发现，一些研究显示接受针灸治疗的抽烟者，在半年到一年後戒掉烟的机率是未接受针灸治疗者的逾三倍。

同样，接受催眠治疗的抽烟者戒烟成功率也较高。

但研究人员也表示，虽然总体趋势显示替代疗法有益处，但所有实验的成功率却波动较大。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。