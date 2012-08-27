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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 27日 星期一 11:58 BJT

运动可降低烟瘾---研究

英国一份研究结果或为试图戒烟的人们带来良方，该研究综合了19项临床试验，其结果显示，锻炼通常可以降低人们对尼古丁摄入的需求。研究人员表示，虽然其原因尚不明确，但运动可以暂时降低人们的烟瘾，因此值得推荐尝试。

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