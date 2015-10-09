研究发现中国三分之一年轻男性或最终死于吸烟相关疾病

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦10月9日 - 研究人员周五称，中国三分之一的年轻男性最终可能会死于吸烟有关的疾病，除非其中相当大比例的人成功戒烟。
“如果不采取迅速、坚定和广泛的行动降低吸烟人数，中国将面临大量的过早死亡，”中国医学科学院教授李立明称，他是这项研究的联合领导者。
发布在《柳叶刀》（The Lancet）医学期刊的这项研究发现，中国三分之二的年轻男性开始吸烟，其中多数开始吸烟时还不到20岁，如果不戒烟，他们中约一半的人最终将死于吸烟引发的疾病。
科学家们在15年的时间间隔里进行了两次大规模、全国性的代表性研究，追踪中国烟民的健康后果。第一次研究进行于20世纪90年代，涉及25万男性。第二次研究还在进行中，涉及50万男女。
结果显示中国每年因吸烟引发疾病去世的烟民数量在2010年达到了100万，大多为男性。如果目前的趋势持续下去，到2030年，每年去世的烟民数量将达到200万。
研究发现，中国女性的吸烟率大幅下降，吸烟导致的过早死亡风险很低并且在下降。(完)
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”