被动吸烟会对儿童动脉造成严重损害

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦3月5日 - 根据周三发布的一项国际研究，童年时期暴露在二手烟环境中将对儿童的的动脉造成不可逆转的损害，增加他们长大后罹患心脏病或中风的风险。

这项研究发现，被动吸烟将造成儿童的动脉壁增厚，并造成血管老化。

心血管流行病学研究员、塔斯马尼亚大学的该研究带头人Seana Gall表示：“童年时期暴露在被动吸烟环境下将会对动脉结构造成直接且不可逆转的损害。”

她表示，父母或者正在考虑要孩子的夫妇都应该戒烟，不仅是为他们自己的健康着想，也是为保护孩子们的未来健康。

抽烟会引发肺癌，而且抽烟是造成过早死于慢性病的最大原因。

除了每年会有600万人死于抽烟，世界卫生组织(WHO)称，另有60万人每年因他人抽烟而死亡。

WHO表示，在烟草所含的4,000多种化学成分中，至少250种是已知有害的，有50多种可引发癌症，创造一个完全的无烟环境是保护民众的唯一方式。

大约有40%的儿童在家中常常暴露在二手烟环境中，因二手烟而死亡的案例中有将近三分之一是儿童。（完）