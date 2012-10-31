研究表明吸烟者旷工频率更高

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透10月31日电---英国一项研究显示，吸烟者比不吸烟者每年平均多旷工两到三天，去年这种情况导致英国14亿英镑的损失。
该报告刊登在《Addiction》杂志上，对1960-2011年间欧洲、澳大利亚、新西兰、美国和日本进行的29个独立研究进行分析，涉及超过7.1万政府和民间工作人员。
研究人员询问工作人员目前和以往的吸烟习惯，并使用调查或员工健康报告追踪他们平均两年内旷工的频率。
英国诺丁汉大学的Jo Leonardi-Bee和她的同事发现，当前有吸烟习惯的人旷工的可能性比不吸烟者高33%，每年平均多旷工2.7天。
此外，研究人员还发现，当前吸烟者比戒掉烟的人旷工的可能性也高19%，因此鼓励吸烟者戒烟可能抑制旷工的趋势。
“戒烟看起来能够减少旷工，为雇主节省很多成本，”Leonardi-Bee和她的同事写道。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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