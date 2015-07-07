世卫组织敦促各国提高烟草税以减少吸烟行为

路透伦敦7月7日 （记者 Kate Kelland） - 世界卫生组织（WHO）周二称，世界各国政府应对香烟和其他烟草产品加税，以挽救生命并用加税获得的收入改善卫生服务。

WHO在一篇题为《2015全球烟草流行病》（The Global Tobacco Epidemic 2015）的报告中称，充分利用烟草税来劝阻民众吸烟行为或者帮助民众减少吸烟甚至戒烟的政府太少。WHO建议称，一包香烟的价格中，最起码要有75%应是税收。

据WHO计算，每六秒左右就有一人死于烟草相关的疾病，每年因此死亡的人数约600万。预计到2030年，该数字将增长至每年逾800万，除非采取强有力的措施控制WHO称为的“烟草流行病”。

WHO称，全球有10亿烟民，但许多国家的烟草税极低，一些国家甚至完全没有专门的烟草税。

“对于减少烟草产品消费来说，对烟草产品加税是最有效、最具成本效益的，同时也可以产生大量收入，”WHO总干事陈冯富珍（Margaret Chan）在报告中指出。

她敦促各国政府关注这个证据，并“采纳这个最佳的双赢政策选项以改善健康。”

WHO非传染性疾病专家道格拉斯·贝特切尔（Douglas Bettcher）表示，提高烟草税已被证明可以减少烟草消费并帮助民众戒烟。

“来自中国和法国等国家的证据表明，提高烟草税从而提高烟草产品价格可以降低吸烟率并减少与烟草相关的伤害，”他说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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