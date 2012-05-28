服用豆类补充剂并不能降血压--研究

路透5月28日电---饮食中富含豆类或许有助於降低患心脏疾病的风险，但据美国一项研究，单纯摄入豆类补充剂可能并不会帮助中老年女性降低血压。

该研究结果发表在《美国临床营养学杂志》（American Journal of Clinical Nutrition）上。之前研究对大豆异黄酮健康效应的结论原本就有出入。大豆异黄酮据信在某些机体组织中有微弱的类似雌性激素的作用。

与西方人相比，饮食中富含豆类的亚洲人患心脏疾病风险更低，这一点久为研究人员所知，但摄入大豆异黄酮补充剂是否对心血管有益，譬如降低血压和胆固醇水平，仍不得而知。

多个研究发现，静脉输入大豆异黄酮有助於身体产生一氧化氮，帮助血管扩张。

领导该研究的William Wong称：“但是我们并不是通过注射摄取豆类。”Wong是休斯顿贝勒医学院（Baylor College of Medicine）营养研究员。

他还表示，那些研究只关注给血管功能带来的短期效应，而非对降低血压能否带来持续的好处。

在Wong的研究中，他和他的同事随机选取24名更年期女性分为两组，让一组服用大豆异黄酮补充剂，另一组服用安慰剂药片，持续六周。

研究初期，这24名女性血压均偏高。六周後，Wong的团队发现，服用补充剂并未带来明显效果。该团队还发现，补充剂也未提升身体产生一氧化氮的能力。

Wong称，豆类对亚洲人的健康效应，可能跟长期食用有关，而晚年摄入补充剂可能并不起作用。

他说：“我认为，如果人们想找到对抗高血压的特效药，这（豆类补充剂）可不是。”（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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