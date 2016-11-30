延年益寿之道--研究发现游泳、跳舞和球拍类运动效果好

路透伦敦11月29日 - 科学家周二称，游泳、球拍类运动及有氧运动最能够延年益寿，尤其能降低死于心脏病或中风的风险。

研究人员对各项运动及风险水平的研究发现，参与某种运动对公众的健康大有好处，敦促医生和决策者鼓励民众动起来。

虽然这份在British Journal and Sports Medicine上刊登的研究显示，喜欢跑步、足球或英式橄榄球没有额外的优势，但独立专家称这完全是因为研究的设计影响。

研究分析了1994年至2008年11份对英格兰和苏格兰进行的年度健康调查，有80,306名成人受访，平均年龄为52岁。

调查询问受访者在此前四周进行的运动种类和运动量，以及是否足以让他们气喘吁吁大汗淋漓。

整体上，相比不参加运动的人，从事球拍类运动的人在随后调查期间死亡风险低47%，游泳低28%，有氧运动的人低27%，自行车运动者低15%。

研究发现，球拍类运动能使心脏病和中风死亡风险下降56%，游泳可使之下降41%，有氧运动可使之下降36%。

在Sheffield University任教的心脏病科顾问医师Tim Chico称，调查中的确发现跑步和足球能降低死于心脏病的机率。“虽然不具有‘统计上的显着性’，但很多其他研究发现，跑步的人寿命较长，心脏病发病率较低，”他称。(完)