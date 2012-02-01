含镁饮食或可降低中风发病率--研究

路透1月16日电---一项国际研究发现，大量食用富含镁的绿叶蔬菜、坚果和豆类食品的人较少患中风。

这项研究结果刊登在《美国临床营养学杂志》上，但是研究作者没有建议人们日常服用含镁的补品，因其研究聚焦于食物中的镁，食品中的其他物质可能也会导致其发现。

“通过饮食摄取镁，与中风发病率呈负相关，尤其是缺血性中风（ischemic stroke），”主要研究者拉尔森（Susanna Larsson）教授称。他供职于瑞典斯德哥尔摩Karolinska研究所。

她表示，研究结果表明人们食用“绿叶蔬菜、坚果、豆类以及全谷类食物等富含镁的”健康饮食。

拉尔森及其同事对过去45年间的相关研究数据进行了梳理，对人们摄入镁的水平和中风发病率进行了研究。

在过去14年间发表的七项研究中，研究者对美国、欧洲和亚洲约25万人进行了平均11.5年的追踪调查。其中6,500人（3%）在调查期间患上中风。

调查者每天摄入的镁每增加100毫克，患上最普遍的缺血性中风的可能性下降9%。

但是，拉尔森在发给路透的邮件中称，她无法断定是否这些人饮食中的其他物质部分或完全导致了上述发现。

她表示，只有在进行更深入的研究之後，研究者才能判断是否是镁降低了中风患病率。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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