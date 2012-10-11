研究发现年轻中风患者人数增加

路透10月11日电---中风通常发生在老年人身上，但美国的一项研究显示，生活方式的变化也让较年轻的人面临的中风风险日益增加。

研究人员对美国两个州进行了研究，他们的成果发表在《神经学》（Neurology）期刊上。结果显示，在1993-2005年间，年龄小於55岁的成年人罹患中风的比率几乎翻倍。

在20-54岁的白人中，这一比率从每10万人的26个中风患者上升到48个。对於非洲裔美国人，该比率从每10万人的83个上升到128个。

研究人员称，他们也只能猜测一些可能的解释。其中一个解释是，由於脑成像技术的提升以及人们对中风更为警惕，医生在较年轻的人中发现中风的频率更高。

“但我真不认为这是主要原因，”来自辛辛那提大学医学院的该研究首席研究员Brett Kissela说道。“我们无疑正遭遇中风风险因素出现频率更高的现实。”

这些风险因素包括肥胖、糖尿病以及高血压。

“如果你20岁时开始出现这些风险因素，那麽你在较年轻时就可能出现中风，”Kissela说道。

不过一名未参与该课题的研究人员表示，诊断技术更好以及年轻人罹患中风的风险上升，可能都是合理解释。（完）

编译：张家伟 发稿：程芳

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