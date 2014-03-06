WHO建议每日减少对糖的摄取

2014年2月13日在加州圣迭戈拍到的饮料。 REUTERS/Sam Hodgson

路透伦敦3月5日(记者 Kate Kelland) -世界卫生组织(WHO)周三表示，如果希望避免体重增加、蛀牙等与糖摄取有关的健康风险，成人每天摄取的糖应不超过相当于6勺的量。

WHO发布的健康指南草案呼吁糖摄取量不能超过每日能量摄取的5.0%，WHO称其建议是基于对游离糖摄取与体重、龋齿间关系的证据。

WHO健康和发展营养部主管FrancescoBranca表示：“全球有5亿人口受到肥胖困扰，各个年龄段的肥胖问题都呈上升态势，特别是在中低收入国家。”他表示，游离糖是肥胖的一个罪魁。

游离糖包括被制造商、厨师或消费者添加到食品中的单糖和双糖，蜂蜜、糖浆和果汁和浓缩果汁中也普遍存在糖。

对于一个正常体重的成人来说，25克即6勺的糖约等同于5%的能量摄取。

WHO在一份声明中表示：“WHO建议，终生减少对游离糖的摄取。”

“对游离糖的摄取，特别是以甜味饮料形式的摄取，会增加能量的摄入，或许会减少营养适中食物的摄入，我们对此越来越担心。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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