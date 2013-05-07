《路透峰会》WHO预算捉襟见肘 或危及H7N9禽流感防控

(本文由路透中文网编译提供)

路透纽约5月6日 - 美国疾病控制和预防中心负责人弗里登（Thomas Frieden）称，世界卫生组织（WHO）受预算削减影响，遏制H7N9新型禽流感病毒的能力或削弱。

弗里登在纽约举行的路透健康峰会上表示：“坦白说，WHO能否有效应对（H7N9病毒），是我们担心的事情之一。”

弗里登称将在5月20-28日在日内瓦举行的世界卫生大会上，与其他国家代表讨论此事。

关于H7N9病毒，目前还有许多科学方面的问题有待寻求答案。科学界认定目前该病毒是由禽类，很可能是由鸡传染给人类的，尚无人与人之间传播的证据。

WHO在协调国际社会应对这类新出现的健康威胁方面发挥中心作用，但两年前起实施的预算削减是个不利因素。

弗里登说：“他们要派遣一支团队去中国调查H7病毒都有困难，因为没有足够的差旅费。他们正在勉力应付，我们会提供帮助，必要时可派员前往，但国际社会还是需要WHO发挥作用。”

WHO助理总干事Keiji Fukuda称，WHO正在开展必要的工作，但由于行动涉及超过50名工作人员，成本非常高昂。

他接受电话采访时说：“车要开动，就得先加满油。我们一直在与捐资国共同努力，寻求应对和资金方面的支持。”

Fukuda补充道，5月21日世界卫生大会期间，将安排关于H7N9禽流感病毒的活动，届时WHO总干事陈富冯珍、中国卫生部长陈竺以及Fukuda本人将发言。

WHO接受的资金主要以美元计，因此易受汇率波动影响。该组织在2011年不得不在瑞士裁员300人，因当时瑞郎走强，且一些捐资国有财政困难。（完）