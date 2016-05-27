美国出现首例对所有抗生素有抵抗力的感染病例

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透5月26日（记者 Ransdell Pierson/Bill Berkrot） - 美国卫生官员周四报告称，美国发现首例对所有已知抗生素有抵抗力的细菌感染病例，如果这种超级细菌传播，可能造成日常感染的严重危险。
“我们有身处后抗生素世界的风险。”美国疾病控制和预防中心（CDC）主任弗里登（Tom Frieden）指的是宾夕法尼亚州一名49岁女性的尿路感染病例，这名女性在之前的五个月内没有外出旅行史。
弗里登在美国国家记者俱乐部午餐会上讲话时称，就连粘杆菌素(Colistin)也没有控制住该病例的感染。粘杆菌素是被专门用来对抗“噩梦细菌”的一种抗生素。
美国微生物学会刊物《抗菌剂与化疗》（Antimicrobial Agents and Chemotherapy）周四刊登的一篇研究报告了该感染病例。报告称，这种超级细菌自身首先是被名为质粒（plasmid）的小DNA分子感染，质粒携带可对粘杆菌素产生抗性的名为mcr-1的基因。
“这表明出现了真正的泛耐药细菌。”由沃尔特·里德陆军医疗中心进行的该研究报告称。“就我们所知，这是美国境内报告的首例mcr-1（病例）。”
据该研究报告称，这名患者4月26日前往一家诊所就诊，当时有尿路感染症状。报告没有提供患者目前的状况。路透无法立即联系到该研究报告的作者置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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