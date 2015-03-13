专家呼吁到2040年实现无烟世界

路透伦敦3月13日 - 卫生专家称，如果各国政府展现出政治意愿，并且对烟草企业采取更严厉的措施，那么将有望在30年内实现基本上的无烟世界，从而消除吸烟对健康的毁灭性影响。

公共卫生及政策方面的专家在《柳叶刀》发表文章称，到2040年时应该在全球范围取消烟草销售，他们还呼吁国际社会采取“涡轮增压”式的努力应对烟草的使用。

如果不加大控制力度，预计在本世纪会有10亿人死于吸烟和其他形式的烟草使用，这些人中超过80%的来自贫困和中等收入国家。

“一个看不到、想不到、不流行烟草的世界可在不到30年的时间内实现……但这需要政府、以及像联合国、世界卫生组织（WHO）这样的国际机构和民间社会组织全力以赴，”其中的一位专家、新西兰大学的Robert Beaglehole说。

Beaglehole称，“无烟”世界指的是使用烟草的成年人不到5%。“已经到了世界承认烟草行业带来的伤害不可接受、努力让世界基本上不存在……烟草产品销售的时候了。”

根据WHO，全球一年内大约有600万人死于使用烟草。吸烟除了引发肺癌以外，还是引发一系列其他疾病的主要风险因素。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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