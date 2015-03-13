专家呼吁到2040年实现无烟世界

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透伦敦3月13日 - 卫生专家称，如果各国政府展现出政治意愿，并且对烟草企业采取更严厉的措施，那么将有望在30年内实现基本上的无烟世界，从而消除吸烟对健康的毁灭性影响。
公共卫生及政策方面的专家在《柳叶刀》发表文章称，到2040年时应该在全球范围取消烟草销售，他们还呼吁国际社会采取“涡轮增压”式的努力应对烟草的使用。
如果不加大控制力度，预计在本世纪会有10亿人死于吸烟和其他形式的烟草使用，这些人中超过80%的来自贫困和中等收入国家。
“一个看不到、想不到、不流行烟草的世界可在不到30年的时间内实现……但这需要政府、以及像联合国、世界卫生组织（WHO）这样的国际机构和民间社会组织全力以赴，”其中的一位专家、新西兰大学的Robert Beaglehole说。
Beaglehole称，“无烟”世界指的是使用烟草的成年人不到5%。“已经到了世界承认烟草行业带来的伤害不可接受、努力让世界基本上不存在……烟草产品销售的时候了。”
根据WHO，全球一年内大约有600万人死于使用烟草。吸烟除了引发肺癌以外，还是引发一系列其他疾病的主要风险因素。(完)）
编译 侯雪苹 审校 王琛
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
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路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-