吃番茄或有助於降低中风风险--研究

路透10月9日电---芬兰一项研究表明，喜欢吃番茄的男性中风机率可能更低。

研究人员发表在《神经学》（Neurology）期刊上的文章称，对超过1,000名老年男性的追踪发现，血液中番茄红素含量相对较高的男性在12年里中风的机率更低。

番茄红素令番茄、红辣椒、西瓜和番木瓜等食物显现出淡红色。对於大多数人来说，番茄和番茄产品是目前饮食中最大的番茄红素来源。

该研究首席研究员Jouni Karppi指出，番茄红素是“有效的抗氧化剂”。这意味着，番茄红素能为人体细胞提供保护，使其免于受损，以免最终引发疾病。Karppi是东芬兰大学的一名研究员。

实验室研究还表明，番茄红素有助於抵抗炎症和血栓，并可能比其他抗氧化剂的效果更好。

不过其他的研究人员称，该研究并不能证明番茄可以独立降低中风风险，因可能存在其他的原因导致体内番茄红素较高的男性中风机率更低。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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