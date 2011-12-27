幽门螺杆菌或能防患腹泻--研究

路透12月27日电---以色列一份研究显示，人体内存在导致胃溃疡的细菌，或许能免得一些腹泻病。

以色列特拉维夫大学研究人员称，先前一些研究表明，感染幽门螺杆菌（Helicobacter pylori）或提高腹泻风险，而另一些研究看法则相反。

研究主要作者科恩（Dani Cohen）在《临床传染病》期刊（Clinical Infectious Diseases）上写道："我们的发现表明，幽门螺杆菌在防止腹泻方面发挥了积极作用。"

幽门螺杆菌在发展中国家尤其普遍，但感染者只有一小部分患病。若体内长期存在幽门螺杆菌，将提高患胃癌等疾病的风险。

科恩的团队研究了595名以色列男兵，近三分之一的人在野外训练期间，因腹泻到基地诊所就诊。

所有士兵在训练前都接受了采血，研究人员从而确定长期感染幽门螺杆菌的人。

结果发现，32%-36%出现腹泻的士兵，是因为感染不同的细菌或未知原因；在训练前感染幽门螺杆菌的士兵，高达56%的人没有出现腹泻情况。（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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