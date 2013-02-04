素食者患心脏病风险或更低--研究

日本已公布经济指标--2017/4/6
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
(本文由路透中文网编译提供)
路透2月1日 - 更多证据表明少吃肉有益健康，一项英国调查发现，相比食肉者，素食者因心脏病住院或死于心脏病的几率比前者少三分之一。
在《美国临床营养学杂志》(American Journal of Clinical Nutrition)发表文章的研究人员称，之前的研究已显示，素食者心脏问题较少，但并不清楚其他生活习惯的不同，例如运动、吸烟等，是否对此有一定影响。
该研究带头人、牛津大学的Francesca Crowe表示：“我们能较为肯定的是，素食饮食中的某些东西使素食者罹患心脏病的风险更低。”
Crowe和她的同事对近4.5万生活在英格兰和苏格兰的人进行了跟踪，这些人最初在20世纪90年代报告了其饮食、生活方式和健康状况。在研究最开始，大约有三分之一的实验参与者称，他们吃素，拒绝肉类和鱼。
在接下来11-12年中，有1,086名研究对象因心脏疾病入院，169人死亡。
综合考虑了研究参与者的年龄、运动习惯及其他健康指标后，该研究团队发现，素食者比食肉者罹患心脏疾病的风险低32%。当计入体重因素时，这一影响会略降至28%。
研究人员称，心脏疾病风险的降低可能跟这些素食者较低的胆固醇和血压有关。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
现货金价格目前处于c浪，即始于3月10日低点1,194.55美元三浪周期的第三浪。此浪至少会伸展至38.2%费波纳奇预估水位1,265美元。