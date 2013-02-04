素食者患心脏病风险或更低--研究

(本文由路透中文网编译提供)

路透2月1日 - 更多证据表明少吃肉有益健康，一项英国调查发现，相比食肉者，素食者因心脏病住院或死于心脏病的几率比前者少三分之一。

在《美国临床营养学杂志》(American Journal of Clinical Nutrition)发表文章的研究人员称，之前的研究已显示，素食者心脏问题较少，但并不清楚其他生活习惯的不同，例如运动、吸烟等，是否对此有一定影响。

该研究带头人、牛津大学的Francesca Crowe表示：“我们能较为肯定的是，素食饮食中的某些东西使素食者罹患心脏病的风险更低。”

Crowe和她的同事对近4.5万生活在英格兰和苏格兰的人进行了跟踪，这些人最初在20世纪90年代报告了其饮食、生活方式和健康状况。在研究最开始，大约有三分之一的实验参与者称，他们吃素，拒绝肉类和鱼。

在接下来11-12年中，有1,086名研究对象因心脏疾病入院，169人死亡。

综合考虑了研究参与者的年龄、运动习惯及其他健康指标后，该研究团队发现，素食者比食肉者罹患心脏疾病的风险低32%。当计入体重因素时，这一影响会略降至28%。

研究人员称，心脏疾病风险的降低可能跟这些素食者较低的胆固醇和血压有关。（完）