WHO发布类SARS新型病毒防御指南

中国最高法原副院长奚晓明一审被判无期徒刑--天津二中院
路透北京2月16日 - 天津市第二中级人民法院周四称，最高人民法院原副院长奚晓明因受贿罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对奚晓明受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。奚晓明当庭表示服判，不上诉。
路透日内瓦9月26日电（记者 Stephanie Nebehay）---世界卫生组织（WHO）周三呼吁全球卫生机构人员上报所有赴沙特或卡塔尔旅行并患有急性呼吸道感染的病例，已有两名患者确诊接触到这一类似SARS的新型病毒。
该机构周日发布了全球预警，称近期曾到沙特旅行的一名49岁的卡塔尔人感染了新型病毒。感染几乎完全相同病毒的一名沙特男子已经死亡。
据来自世界卫生组织截至周二的消息，这名卡塔尔患者仍在英国一家医院接受治疗，病情严重。
世界卫生组织表示，正在和沙特当局就下月将开始的麦加朝觐活动涉及的卫生工作密切合作。届时，全球数以百万计的穆斯林将来到沙特，并在朝觐结束後陆续返回居住国。
在发给194个成员国的卫生指南中，世界卫生组织表示，卫生工作人员应对患有急性呼吸道病症，并在过去10日内去过新型病毒发现地或接触过疑似及确诊病例的患者保持警惕。
受感染患者可能还伴有发烧（体温高於38摄氏度）和咳嗽症状，并需要住院治疗。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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