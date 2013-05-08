沙特新增人感染NCoV病毒死亡病例

路透日内瓦5月7日 - 世界卫生组织发言人托马斯（Glenn Thomas）周二称，沙特阿拉伯又有两人死于NCoV病毒，死亡总数达到了七人。

他表示，另有六例新增感染病例，其中一人病情危重；这次疫情发生在沙特东部地区al-Ahsa省。

托马斯指出，自从去年9月科学家注意到该病毒后，全球范围内确诊感染NCoV病毒的病例已经达到30例，其中18人死亡。

尚无证据显示NCoV病毒能够持续人传人，但是世界卫生组织报告集中出现在沙特、约旦和英国的病例令人担忧。

托马斯对路透表示，研究发现，约旦最早从2012年4月就已经爆发NCoV病毒，两人被确诊，11人疑似被感染，其中10人是医疗人员。

世界卫生组织的数据显示，沙特累计报告23例确诊病例，卡特尔两例，约旦两例，英国两例，阿联酋一例。

“世界卫生组织不建议（对旅行者）进行特别审查，也不建议实施任何贸易或旅行禁令。”托马斯称，并指出所有国家都应该警惕“任何非寻常特征”的感染。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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