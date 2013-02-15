英国确认第三名NCoV患者 病毒可在人与人之间传染

路透伦敦2月13日（记者 Kate Kelland） - 医疗官员周三称，英国出现第三名感染一种类似非典（SARS）的新病毒的患者，这是一周内英国最近一周内第二例确诊的病例，显示病毒正在人与人之间传染。

该被感染男子的家人中也有一名被感染者，全球范围内该病毒感染者确诊的患者数量达到11名。这种新病毒被称为NCoV（novel coronavirus）。

这11名患者中，五名已经死亡。大多数患者生活在中东，或者近期到访过中东。

2012年9月，世界卫生组织发布国际警报，称一种此前不为人知的病毒感染了一名近期在沙特阿拉伯的卡塔尔人，该病毒被识别为NCoV。

NCoV与非典病毒属同一类别，都会出现严重的呼吸疾病、发烧、咳嗽或呼吸困难等症状。

英国健康保护局称，第三名感染NCoV病毒的患者是一名英国居民，近期没有旅行史，正在英国中部的一家医院接受精心治疗。

“没有到过中东的人被确诊感染NCoV，意味着该病毒可以在人与人之间传染，并且已经在英国发生。”英国健康保护局呼吸疾病负责人John Watson说道。

他指出，第三名患者与周一确认的另外一名英国患者是家人，有过近距离接触。

世界卫生组织认为，尽管最新的病例显示该病毒可以在人与人之间传染，“持续的在人与人之间传染的风险看起来非常低”。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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