（更正）沙特和卡塔尔新增四例新型类SARS病毒病例--WHO

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
（更正标题及内文第一段中的“WTO”为“WHO”）
路透伦敦11月23日电（记者 Kate Kelland）---世界卫生组织（WHO）称，今年9月发现的新型类SARS病毒已在沙特造成两人死亡，沙特和卡塔尔感染该病毒的病例增至六例。
世界卫生组织9月末发布全球警报称，一名之前去过沙特的卡塔尔人感染了一种未知病毒，而另一位感染相同病毒的沙特人已经死亡。
该组织周五发布更新报告称，又收到四例感染该病毒的报告，其中一位新患者已经死亡。
“新增病例经确认属於沙特（三例，含一死亡病例）和卡塔尔（一例）加强监控的结果，”该组织称。
这种新型毒属於一种冠状病毒，与SARS的一些症状类似。在已确诊的病例中，患者均出现了发烧、咳嗽、呼吸困难等症状。
世界卫生组织收到的六例经实验室检测确诊的病例中，有四例（含两例死亡病例）来自沙特，另外两例来自卡塔尔。
该组织称，正在对可能的感染源、感染方式、以及病毒是否在人际间传播等进行调查。（完）编译：侯雪苹 发稿：程芳
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