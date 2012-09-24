世界卫生组织称发现新的类SARS病毒

路透伦敦9月23日电---世界卫生组织(WHO)周日称，一种新的类SARS（严重急性呼吸道综合征，非典）病毒近日在英国被发现。2002年爆发的SARS疫情导致全球800人丧生，这一新病毒与SARS病毒同属一科。

世卫组织通过其全球预警与反应系统(GAR)发布声明称，在一名49岁的男性患者身上发现这一新的冠状病毒。该病患为卡塔尔人，曾于不久前到访过沙特阿拉伯。

冠状病毒科较为庞大，其中包括导致普通感冒的病原体，也包括SARS病毒。

声明中称：“鉴於这一冠状病毒为最新发现，WHO目前正在收集更多信息以评估该病毒对公共健康的影响。”

帝国理工学院呼吸道感染研究中心主任Peter Openshaw表示，在目前看来这一新病毒似乎不会产生严重後果，它被发现可能是由於检测技术的进步。

世卫组织称，这名患者最初於9月3日就医，症状为急性呼吸道感染，於9月7日在卡塔尔多哈住进重症监护室，并於9月11日乘救护飞机转往伦敦。

世卫组织还表示，英国健康保护局(HPA)的研究人员将这一新病毒与在今年早些时候发现的一例致命性病例的肺部组织中发现的病毒进行比对，发现这二者的基因序列基本相同。後者来自於一名60岁的沙特男性病患。

世卫组织称目前不会建议设置任何出行限制，但会继续搜集该病毒的有关信息。（完）

编译：辛毅 发稿：张家伟

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