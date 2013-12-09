研究称补充维生素D未必能防止疾病

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透伦敦12月6日 -关于补充维生素D可防止癌症、糖尿病和心脏病的说法遭到质疑，研究人员周五称，人体维生素D水平低可能是健康状况差的结果，而非原因。
此项研究成果可能对许多人有参考意义。现在许多人摄入维生素D片剂以及其它补充剂来预防疾病，美国人每年单在这方面的支出就达到6亿美元左右。
当人体皮肤接触阳光时，体内会形成维生素D。而鱼肝油、蛋以及三文鱼、鲱鱼和鲭鱼等食物中富含维生素D。
众所周知，维生素D有助于钙吸收和骨骼形成。有些研究还认为，体内维生素D水平低，可能更容易患上许多急慢性疾病。
但维生素D水平与疾病之间是否存在因果关系还不明朗，因此科研人员进行了各种大型试验，试图探究补充维生素D是否能降低疾病风险。
法国国际预防研究所（InternationalPrevention Research Institute）的PhilippeAutier领导研究人员，对数百项观测研究和临床试验的数据做了研究，称虽然观测研究得出了维生素D水平高对健康有利的结论，但随机试验并未得出这样的结论。在随机试验中，要求试验对象补充维生素D，然后观察是否能预防疾病。
Autier说：“这种差异表明，人体维生素D水平低其实是健康状况恶化的一个标志。”
他指出，换句话说，如果患了癌症或糖尿病这样的重病，可能导致人体维生素D水平下降，但这并不意味着提高维生素D就可以预防这些疾病。
未参与此项研究的专家则表示，此项研究结论并非确定的，不能因此建议人们不要补充维生素D。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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