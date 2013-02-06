男性服用维生素C补充剂或易得肾结石

(本文由路透中文网编译提供)

路透2月5日 - 瑞典一份研究报告指出，服用维C补充剂的男性患肾结石的风险高于平均水平。

此项研究结果刊登在《美国医学会杂志》，共调研了超过22,000名男性。

瑞典斯德哥尔摩卡罗琳斯卡医学院(Karolinska Institutet)的托马斯(Laura Thomas)是此项研究负责人。她说：“长期以来，人们一直怀疑大量服用维生素C可能提高患肾结石风险，因人体吸收的一些维生素C，会以草酸盐形式通过尿液排出，而草酸盐是肾结石的主要成分。”

托马斯及其研究团队以中老年瑞典男性作为研究对象，收集他们的饮食以及生活方式数据，平均跟踪研究时间为11年。

研究对象中，有907人表示日常服用维C补充剂，另外超过22,000名男性则不服用任何营养补充剂。结果发现，服用维C的人群中有3.4%在跟踪研究期间第一次患肾结石，而这一数据在不服用补充剂的人群中为1.8%。每天至少服用一次维C补充剂的男性患肾结石风险最高。

男性比女性更容易形成结石。肾结石由微小结晶组成，这些结晶可由钙与草酸盐结合而形成。结石通常可以自行排出体外，但过程中可能会造成严重疼痛，而大一些的结石有时则需要手术摘除。

该研究无法证明维C本身能导致结石形成，但研究人员指出，大量摄入维C并无明确裨益，因此过去曾患过结石的人，在服用补充剂前可能须三思。(完)(完)