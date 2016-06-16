国际癌症研究机构称无确凿证据表明咖啡致癌

中国国企：国家电网混改将推进抽水蓄能电站等引入社会资本--报载
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦6月16日 （记者 Kate Kelland） - 世界卫生组织（WHO）下属的国际癌症研究机构（IARC）周三称，并无确凿证明表明喝咖啡会致癌，但称所有“过热的”饮料都很可能致癌。
该机构之前曾将咖啡列为“可能致癌物质”，但现在观点发生了改变。
IARC称其最近评估发现“并无确凿证据表明喝咖啡会致癌”，并指出有些研究表明咖啡实际上还能降低患某些类型癌症的风险。
“（这）并非表明咖啡一定是安全的……但与之前相比，现在看来不用那么担心（喝咖啡致癌）了。”IARC官员卢米斯（Dana Loomis）在记者会上表示。
但IARC指出，有其他科学证据表明温度过高的饮料，即65摄氏度以上的水、咖啡、茶和其他饮料，都很可能会导致食道癌。
IARC评估了逾1,000项对人类和动物的科学研究后得出前述结论。该机构认为将咖啡归类为“致癌”或“不致癌”均无足够证据。IARC去年称加工肉制品可致癌，引发全球热议。
IARC之前将咖啡与三氯甲烷和铅等一道归为“可能致癌物质”。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透上海1月18日 - 中国国家电网公司日前发布关于全面深化改革的意见，其中提出积极发展混合所有制，推进抽水蓄能电站、电动汽车充换电设施、增量配电等电网相关领域向社会资本放开；并加快产业、金融单位上市步伐，提高资产证券化率，强化上市公司规范管理。
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