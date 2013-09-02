贫富国家女性预期寿命差距在扩大--世卫

记者 Stephanie Nebehay

路透日内瓦9月2日 - 世界卫生组织（WHO）周一称，年龄已到50岁女性的预期寿命已提高，但是贫富国家的差别却在扩大，如果不能更好地发现和治疗心血管疾病和癌症，这种情况可能会进一步加剧。

世卫组织的研究发现，最近几十年富裕国家死于非传染性疾病的老年女性人口急剧减少，尤其是死于胃癌、结肠癌、乳腺癌以及宫颈癌的人数。这是首批分析年纪较大女性死因的研究之一。

研究报告称，中低收入国家年龄超过50岁女性的寿命也在延长，但是包括糖尿病在内的慢性病常让她们比较高收入国家同龄女性更早离开人世。

“贫富国家这些女性的预期寿命差距在扩大，”世卫组织的这项研究指出。

“更多女性有望延长寿命，而非仅仅活过生育和儿童阶段。但是我们发现富裕国家较贫困国家在这方面的改善要明显得多。两者之间的差距在上升，”世卫组织老龄化与生命历程司司长约翰·比尔德（John Beard）在总部接受采访时说道。

作为这项研究报告的三位作者之一，比尔德表示，“报告还指出，中低收入国家尤其需要开始思考如何应对女性的这些需求。富裕国家的成功表明可以通过更高地预防和治疗非传染病来做到。”（完）