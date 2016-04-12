刚果（金）爆发黄热病疫情 已造成21人死亡--世卫组织

《全球汇市》美元指数降至12月8日来最低，因特朗普言论及英镑劲升
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦4月12日 - 世界卫生组织周二称，刚果（金）已有21人死于黄热病，其中一些人是在邻国安哥拉感染的。
安哥拉爆发的黄热病疫情已造成225人死亡，感染病例达到1,600人。世卫组织称，考虑到经常在刚果（金）与安哥拉之间旅行的人数，黄热病在这里进一步蔓延的风险较高。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑，英镑领涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单日百分比升幅。
路透纽约/伦敦1月17日 - 黄金周二跳涨逾1%，至八周高位，因股市和美元下跌，此前美国候任总统特朗普称美元汇率“过度强劲”，英国首相特雷莎梅承诺将把英国退出欧盟的最终协议送交议会表决。
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