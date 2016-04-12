刚果（金）爆发黄热病疫情 已造成21人死亡--世卫组织

路透日内瓦4月12日 - 世界卫生组织周二称，刚果（金）已有21人死于黄热病，其中一些人是在邻国安哥拉感染的。

安哥拉爆发的黄热病疫情已造成225人死亡，感染病例达到1,600人。世卫组织称，考虑到经常在刚果（金）与安哥拉之间旅行的人数，黄热病在这里进一步蔓延的风险较高。（完）