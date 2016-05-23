世卫组织称非洲首现在巴西流行的寨卡病毒类型

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透日内瓦5月20日 - 世界卫生组织周五称，经对佛得角病毒样本的检测，首次确认非洲出现了在巴西流行的寨卡病毒类型。
“这个发现令人忧虑，因为这进一步证明寨卡疫情的传播已不仅限于南美洲，现已蔓延到非洲。”世卫组织非洲区域办事处主任Matshidiso Moeti称。
她指出，“该信息将使非洲国家重新评估其面临的风险水平，并调整和提高其应对水平。”她还表示，她不会建议收紧旅行限制以阻止寨卡的蔓延。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。
路透上海1月17日 - 上海市政府新闻办公室官方微信周二下午宣布，正在召开的上海市十四届人大五次会议接受杨雄辞去上海市政府市长职务的请求。