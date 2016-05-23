世卫组织称非洲首现在巴西流行的寨卡病毒类型

路透日内瓦5月20日 - 世界卫生组织周五称，经对佛得角病毒样本的检测，首次确认非洲出现了在巴西流行的寨卡病毒类型。

“这个发现令人忧虑，因为这进一步证明寨卡疫情的传播已不仅限于南美洲，现已蔓延到非洲。”世卫组织非洲区域办事处主任Matshidiso Moeti称。

她指出，“该信息将使非洲国家重新评估其面临的风险水平，并调整和提高其应对水平。”她还表示，她不会建议收紧旅行限制以阻止寨卡的蔓延。（完）