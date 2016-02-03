澳大利亚报告两宗寨卡病例 悉尼国际机场发现埃及伊蚊

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透悉尼2月2日 （记者 Jane Wardell） - 澳大利亚新南威尔士州（“新州”）卫生部门周二称，两名在加勒比海地区旅行归国的澳大利亚人被确诊感染寨卡病毒，这是该国今年首次确认的寨卡病例。
官员们称，悉尼国际机场发现了携带寨卡病毒的埃及伊蚊，但鉴于澳洲并无大量的埃及伊蚊，寨卡病毒不太可能在澳洲传播。
新州卫生部门称，两名悉尼居民周五从海地返回澳洲时被确诊感染寨卡。
正式确诊感染寨卡可能花费数个星期。新州卫生部门没有披露这两人何时进行的测试，称他们病情轻微，已经康复。
“寨卡病毒在新州传播的可能性很小，因当地未发现埃及伊蚊--但昆士兰北部的一些地区发现了埃及伊蚊，”新州卫生部门传染病防治负责人Vicky Sheppeard在声明中称。
澳大利亚近几年报告了一些孤立的寨卡病例，包括一名27岁的男子，据信该男子去年在巴厘岛被猴子咬伤后感染了寨卡病毒。
2013年至2015年间，澳洲出现过其他一些寨卡病例，其中包括从印尼、库克群岛和所罗门群岛归国的游客。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
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