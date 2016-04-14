巴西科学家发现小头症婴儿脑损伤非常严重--研究

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦4月13日 - 巴西科学家发现，患有小头症的新生儿存在着严重的脑损伤及一系列的脑异常。

该研究结果发表在《英国医学期刊》（BMJ）上。研究人员称他们的研究结果并不能证明寨卡会造成小头症，但确认了两者之间有关联，并指出感染寨卡病毒的孕妇生下的婴儿会有潜在的严重后果。

小头症是一种罕见的出生缺陷的病症。自2015年以来，巴西已报告了数千例疑似小头症病例，并认为与大范围的寨卡病毒感染传播有关。

由教授Maria de Fatima Vasco Aragao领导的医生研究团队分析了巴西首批小头症患者脑部扫描显示的脑异常及脑损伤的类型。该医生团队来自寨卡疫情中心区城市累西腓。

上述研究涉及23名被诊断为先天感染寨卡病毒的小头症婴儿，其中，15名婴儿接受了CT扫描，7名接受了CT和磁共振成像（MRI）扫描，1名仅接受了MRI扫描。

扫描结果显示大部分婴儿的脑损伤已经“非常严重”，研究人员称这暗示着神经功能的预后较差。

研究涉及的这些婴儿都是2015年7月至12月期间出生在巴西伯南布哥州。（完）