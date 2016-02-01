寨卡病毒肆虐 巴西孕妇提心吊胆

路透巴西累西腓1月31日（记者Anthony Boadle） - 巴西是寨卡病毒爆发的重灾区，对于这里的许多妇女来说，怀孕的喜悦已被对寨卡病毒的恐惧所冲淡。

自与寨卡病毒有关的新生儿小头症病例涌现后，巴西沿海城市累西腓的产科病房中一片恐慌。

寨卡病毒感染病例中有约五分之四的病例无明显症状，所以女性常常不知道自己孕期是否感染过寨卡病毒。病毒试剂仅在感染后第一周内有效，而且只有私人诊所才提供，要花费900巴西雷亚尔，高于每月最低工资水平。

在累西腓的IMIP医院，许多准妈妈焦急等待着超声检查结果，以判断胎儿是否患有小头症。自8月起，已有160名在这家医院出生的婴儿患小头症。

“太吓人了。我担心女儿会得小头症，”40岁的Elisangela Barros哭着说，“我们处在贫民区，到处都是蚊子、垃圾，没有自来水。我有五个邻居都感染了寨卡病毒。”

像Barros这样居住在拥挤、泥泞的贫民区的妇女，难以抵御传播寨卡病毒的埃及伊蚊，这种蚊子还是登革热病毒和黄热病病毒的主要病媒。

小头症患儿的照片令人心惊，让许多妇女对怀孕不得不三思。医生担心病毒爆发会导致非法堕胎的案例激增。

寨卡病毒在美洲22个国家迅速扩散，一些政府建议妇女推迟怀孕。萨尔瓦多建议妇女两年内不要怀孕。

这也引发美洲地区围绕堕胎权的辩论，美洲不少国家对堕胎有严格的法律限制。

“妇女们的恐慌上升，因为这是种新疾病，我们知之甚少，没多少答案。”IMIP医院的妇科医生Adriana Scavuzzi说道。

巴西卫生部称，截至1月23日该国已确诊270宗婴儿小头症病例，另有3,448宗疑似病例仍在调查中。

巴西政府面临当前健康危机，呼吁计划怀孕的妇女与医生讨论风险，但未建议女性推迟怀孕。

巴西计划向数以万计的低收入孕妇派发杀虫剂，并在全国掀起灭蚊运动，甚至为此调派军队。（完）