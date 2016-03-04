巴西科学家称另一种更常见蚊子可能携带寨卡病毒

路透里约热内卢3月3日 （记者 Paulo Prada） - 巴西科学家的研究表明，一种远比埃及伊蚊更常见的蚊子可能携带寨卡病毒，这或进一步增加遏制寨卡病毒蔓延的难度。

埃及伊蚊被认定是传播寨卡病毒的主要媒介。寨卡病毒与数千例新生儿出生缺陷有关联，并在巴西和其他拉美国家以及加勒比地区快速蔓延。

但巴西科学家周三宣布，他们在实验室中可使另一种蚊子--致倦库蚊（Culex quinquefasciatus）染上寨卡病毒，这引发寨卡或可通过致倦库蚊传播的担忧。巴西科学家称，需进行更多研究，以确定致倦库蚊是否可传播寨卡。

研究人员称，在巴西，致倦库蚊的数量比埃及伊蚊多20倍。

这项研究由巴西政府资助的Oswaldo Cruz Foundation的科学家进行，是一项正在进行的试验的一部分。在试验中，研究人员将感染寨卡病毒的兔子血液注射到200只致倦库蚊体内。

研究人员称，寨卡病毒在这些致倦库蚊体内循环并进入到它们的唾液腺，这意味着致倦库蚊或可通过叮咬人类传播寨卡病毒。

“我们看到（寨卡病毒）轻易感染了（致倦库蚊）并轻易传播至其唾液腺，”该研究首席科学家Constancia Ayres对巴西环球电视台表示。

卫生当局已表示，埃及伊蚊是传播寨卡病毒的主要蚊虫，另外一种叫白纹伊蚊（Aedes albopictus）的也可小规模传播该病毒。

有证据表明其他种类的蚊子也与寨卡病毒存在关联。研究人员已发现，非洲有逾20种蚊子携带寨卡病毒，但尚不清楚这些蚊子是否会将该病毒传播给人类。（完）