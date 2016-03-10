巴西称与寨卡有关的小头症病例增至4976例

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透里约热内卢3月9日 - 巴西卫生部周三称，与寨卡病毒有关联的确诊和疑似小头症病例从一周前的4,863例增至4,976例。
其中，确诊病例从一周前的641例增至745例，同期疑似病例从4,222例增至4,231例。
巴西认为多数小头症病例与寨卡有关，但寨卡与小头症的关联尚未获得科学证实。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。