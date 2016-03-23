巴西称该国确诊和疑似小头症病例增至5200例

路透圣保罗3月22日 - 巴西卫生部周二称，在截至3月19日的一周，该国与寨卡病毒有关联的确诊和疑似小头症病例从一周前的5,131例增至5,200例。

这些病例中，确诊小头症病例从一周前的863例增至907例，同期疑似小头症病例从4,268例增至4,293例。

巴西方面认为多数小头症病例与寨卡病毒有关联，不过该病毒与小头症之间的关联尚未得到科学方面的证实。（完）