巴西称该国确诊和疑似小头症病例增至5200例

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透圣保罗3月22日 - 巴西卫生部周二称，在截至3月19日的一周，该国与寨卡病毒有关联的确诊和疑似小头症病例从一周前的5,131例增至5,200例。
这些病例中，确诊小头症病例从一周前的863例增至907例，同期疑似小头症病例从4,268例增至4,293例。
巴西方面认为多数小头症病例与寨卡病毒有关联，不过该病毒与小头症之间的关联尚未得到科学方面的证实。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。