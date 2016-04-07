巴西称该国确诊和疑似小头症病例降至5092例

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透巴西利亚4月6日 - 巴西卫生部周三称，在截至4月2日的一周，该国与寨卡病毒有关联的确诊和疑似小头症病例从一周前的5,235例降至5,092例。
这些病例中，确诊小头症病例从一周前的944例增至1,046例，疑似小头症病例从4,291例降至4,046例。
巴西卫生部称，在截至4月2日的一周，该国排除的小头症病例从一周前的1,541例增至1,814例。
巴西方面认为多数小头症病例与寨卡病毒有关联，不过该病毒与小头症之间的关联尚未得到科学方面的证实。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。