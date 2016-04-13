版本:
中国
时事要闻 | 2016年 4月 13日 星期三 13:54 BJT

巴西称该国确诊和疑似小头症病例降至4949例

路透里约热内卢4月12日 - 巴西卫生部周二称，在截至4月9日的一周，该国与寨卡病毒有关联的确诊和疑似小头症病例从一周前的5,092例降至4,949例。

这些病例中，确诊小头症病例从一周前的1,046例增至1,113例，在调查的疑似小头症病例从4,046例降至3,836例。

该部称，该国排除的小头症病例从一周前的1,814例增至2,066例。

巴西方面认为多数小头症病例与寨卡病毒有关联，不过该病毒与小头症之间的关联尚未得到科学方面的证实。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐