巴西称该国确诊和疑似小头症病例降至4949例

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透里约热内卢4月12日 - 巴西卫生部周二称，在截至4月9日的一周，该国与寨卡病毒有关联的确诊和疑似小头症病例从一周前的5,092例降至4,949例。
这些病例中，确诊小头症病例从一周前的1,046例增至1,113例，在调查的疑似小头症病例从4,046例降至3,836例。
该部称，该国排除的小头症病例从一周前的1,814例增至2,066例。
巴西方面认为多数小头症病例与寨卡病毒有关联，不过该病毒与小头症之间的关联尚未得到科学方面的证实。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。