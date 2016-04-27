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时事要闻 | 2016年 4月 27日 星期三 10:03 BJT

巴西称该国确诊和疑似小头症病例持稳

路透巴西利亚4月26日 - 巴西卫生部周二称，4月23日当周，该国与寨卡病毒有关联的确诊和疑似小头症病例持稳于4,908例，较一周前仅增加1例。

其中确诊病例从一周前的1,168例增至1,198例，疑似病例从3,741例降至3,710例。

4月23日当周被排除小头症的病例从一周前的2,241例增至2,320例。

巴西方面认为多数新生儿小头症病例与寨卡病毒有关联，但两者之间的关联尚未得到科学方面的证实。

巴西卫生部周二早些时候称，从2月至4月2日，该国登记共91,387例可能感染寨卡的病例。

其中该国东南地区登记的可能病例最多，高达35,505例。即将举办奥运会的城市里约热内卢就在该地区范围内。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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