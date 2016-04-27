巴西称该国确诊和疑似小头症病例持稳

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透巴西利亚4月26日 - 巴西卫生部周二称，4月23日当周，该国与寨卡病毒有关联的确诊和疑似小头症病例持稳于4,908例，较一周前仅增加1例。
其中确诊病例从一周前的1,168例增至1,198例，疑似病例从3,741例降至3,710例。
4月23日当周被排除小头症的病例从一周前的2,241例增至2,320例。
巴西方面认为多数新生儿小头症病例与寨卡病毒有关联，但两者之间的关联尚未得到科学方面的证实。
巴西卫生部周二早些时候称，从2月至4月2日，该国登记共91,387例可能感染寨卡的病例。
其中该国东南地区登记的可能病例最多，高达35,505例。即将举办奥运会的城市里约热内卢就在该地区范围内。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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