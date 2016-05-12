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时事要闻 | 2016年 5月 12日 星期四 08:54 BJT

巴西称该国确诊和疑似小头症病例降至4759例

路透里约热内卢5月11日 - 巴西卫生部周三称，在截止5月7日的一周，该国与寨卡病毒有关联的确诊和疑似小头症病例从3月底的5,200多例降至4,759例。

医生和巴西卫生官员排除了一些疑似病例，目前总确诊病例为1,326例。他们同时正调查其余的3,433个疑似病例。

巴西多数病例集中于东北部地区，确诊1,190例。尽管寨卡病毒仍在巴西和其他地方传播，但巴西以外地方小头症病例没有集中大量增加。

巴西东南地区，包括圣保罗和里约热内卢等大城市，共确诊68例。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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