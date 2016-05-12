巴西称该国确诊和疑似小头症病例降至4759例

德国总理默克尔称欧洲掌握着自己的命运
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。
路透里约热内卢5月11日 - 巴西卫生部周三称，在截止5月7日的一周，该国与寨卡病毒有关联的确诊和疑似小头症病例从3月底的5,200多例降至4,759例。
医生和巴西卫生官员排除了一些疑似病例，目前总确诊病例为1,326例。他们同时正调查其余的3,433个疑似病例。
巴西多数病例集中于东北部地区，确诊1,190例。尽管寨卡病毒仍在巴西和其他地方传播，但巴西以外地方小头症病例没有集中大量增加。
巴西东南地区，包括圣保罗和里约热内卢等大城市，共确诊68例。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。