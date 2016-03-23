巴西称该国确诊和疑似小头症病例增至5200例

中国股市：A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”--新华
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
路透圣保罗3月22日 - 巴西卫生部周二称，在截至3月19日的一周，该国与寨卡病毒有关联的确诊和疑似小头症病例从一周前的5,131例增至5,200例。
这些病例中，确诊小头症病例从一周前的863例增至907例，同期疑似小头症病例从4,268例增至4,293例。
巴西方面认为多数小头症病例与寨卡病毒有关联，不过该病毒与小头症之间的关联尚未得到科学方面的证实。(完)
编译 侯雪苹 审校 程芳
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
“国际能源署(IEA)称，其预计油价上涨将导致美国页岩油产量大幅增加，”澳新银行在一份报告中说。“这与我们的预估基本相符。”
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