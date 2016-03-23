巴西称该国确诊和疑似小头症病例增至5200例

港报社评：施政报告有为，结构难题待解--经济日报1月19日

梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。