版本:
中国
货币新闻 | 2016年 3月 10日 星期四 12:33 BJT

巴西称与寨卡有关的小头症病例增至4,976例

(本文由路透中文网编译提供)

路透里约热内卢3月9日 - 巴西卫生部周三称，与寨卡病毒有关联的确诊和疑似小头症病例从一周前的4,863例增至4,976例。

其中，确诊病例从一周前的641例增至745例，同期疑似病例从4,222例增至4,231例。

巴西认为多数小头症病例与寨卡有关，但寨卡与小头症的关联尚未获得科学证实。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐