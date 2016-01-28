巴西总统称须发动灭蚊大战 遏制寨卡病毒扩散

路透里约热内卢1月27日 - 巴西总统罗塞夫周三称，巴西必须发动消灭传播寨卡病毒的埃及伊蚊（Aedes aegypti）的大战，致力于消除这种蚊子的繁殖地。

自去年9月以来，巴西注册登记的病例达3,700例。新生儿小头症与感染寨卡病毒有关联。

新生儿小头症激增在全球引发了健康方面的恐慌，一些国家提醒本国孕妇不要前往报告出现该病毒的22个美洲国家。

由于没有预防寨卡病毒的疫苗，加上对新生儿小头症的病因知之甚少，巴西在防范寨卡病毒扩散及这种出生缺陷方面鲜有选择。

“我们必须发动消灭登革热病、基孔肯雅热（chikungunya）及寨卡病毒传播媒介--埃及伊蚊的大战。”罗塞夫通过其Twitter帐户称。

“我们目前没有预防寨卡病毒的疫苗，这场大战必须以消除这种蚊子的繁殖地为重点。”罗塞夫说。“消灭寨卡病毒是我们所有人的责任。”（完）