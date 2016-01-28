巴西总统称须发动灭蚊大战 遏制寨卡病毒扩散

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透里约热内卢1月27日 - 巴西总统罗塞夫周三称，巴西必须发动消灭传播寨卡病毒的埃及伊蚊（Aedes aegypti）的大战，致力于消除这种蚊子的繁殖地。
自去年9月以来，巴西注册登记的病例达3,700例。新生儿小头症与感染寨卡病毒有关联。
新生儿小头症激增在全球引发了健康方面的恐慌，一些国家提醒本国孕妇不要前往报告出现该病毒的22个美洲国家。
由于没有预防寨卡病毒的疫苗，加上对新生儿小头症的病因知之甚少，巴西在防范寨卡病毒扩散及这种出生缺陷方面鲜有选择。
“我们必须发动消灭登革热病、基孔肯雅热（chikungunya）及寨卡病毒传播媒介--埃及伊蚊的大战。”罗塞夫通过其Twitter帐户称。
“我们目前没有预防寨卡病毒的疫苗，这场大战必须以消除这种蚊子的繁殖地为重点。”罗塞夫说。“消灭寨卡病毒是我们所有人的责任。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。