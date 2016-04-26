加拿大发现首例通过性传播感染寨卡病毒的病例

三星高管李在镕将参加有关是否签发逮捕令的法庭聆讯
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
路透马尼托巴省温尼伯4月25日 - 加拿大卫生官员周一称，安大略省的一名居民成为该国首例被确诊的通过性传播在本地感染寨卡病毒的病例。
根据加拿大公共卫生机构（PHAC）及安大略省卫生部的声明，该患者据信是通过一位性伴侣感染寨卡病毒的，后者曾前往过出现寨卡疫情的国家，之后感染了寨卡病毒。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。