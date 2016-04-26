加拿大发现首例通过性传播感染寨卡病毒的病例

路透马尼托巴省温尼伯4月25日 - 加拿大卫生官员周一称，安大略省的一名居民成为该国首例被确诊的通过性传播在本地感染寨卡病毒的病例。

根据加拿大公共卫生机构（PHAC）及安大略省卫生部的声明，该患者据信是通过一位性伴侣感染寨卡病毒的，后者曾前往过出现寨卡疫情的国家，之后感染了寨卡病毒。（完）