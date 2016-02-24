美国正调查14例新报告的疑似性传播寨卡病例

路透2月23日 - 美国疾病控制与预防中心（CDC）周二称，正对14例新报告的、可能经由性接触传播的寨卡感染病例进行调查，感染者中包括数名孕妇。

该机构称，其中两名已确诊女性感染者唯一已知风险是曾与近期到过寨卡疫区的患病男性伴侣有过性接触。

CDC称，对其男性伴侣的检测尚未出结果。

该机构称，蚊子叮咬仍是寨卡病毒的主要传播途径，不过经由性接触传播也是可能的。（完）