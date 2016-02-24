美国正调查14例新报告的疑似性传播寨卡病例

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透2月23日 - 美国疾病控制与预防中心（CDC）周二称，正对14例新报告的、可能经由性接触传播的寨卡感染病例进行调查，感染者中包括数名孕妇。
该机构称，其中两名已确诊女性感染者唯一已知风险是曾与近期到过寨卡疫区的患病男性伴侣有过性接触。
CDC称，对其男性伴侣的检测尚未出结果。
该机构称，蚊子叮咬仍是寨卡病毒的主要传播途径，不过经由性接触传播也是可能的。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。