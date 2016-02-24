美国正调查14例新报告的疑似性传播寨卡病例

中港个股：中海油服预计去年净亏损117亿元，行业全面复苏尚需时日
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
(本文由路透中文网编译提供)
路透2月23日 - 美国疾病控制与预防中心（CDC）周二称，正对14例新报告的、可能经由性接触传播的寨卡感染病例进行调查，感染者中包括数名孕妇。
该机构称，其中两名已确诊女性感染者唯一已知风险是曾与近期到过寨卡疫区的患病男性伴侣有过性接触。
CDC称，对其男性伴侣的检测尚未出结果。
该机构称，蚊子叮咬仍是寨卡病毒的主要传播途径，不过经由性接触传播也是可能的。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务 称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。
美国就业和楼市数据好于预期，强化了关于美国经济强劲到足以支持升息的看法，推动美元上升和美国10年期公债收益率升至1月3日来最高。
路透北京1月20日 - 中国电影股份有限公司 周四晚公告称，公司之全资子公司中国电影器材有限责任公司拟以不超过1亿元人民币，通过参与定向增发和收购股权的方式，收购法国YMAGIS公司15%的股权，并开展业务合作。