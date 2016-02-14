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时事要闻 | 2016年 2月 14日 星期日 10:13 BJT

哥伦比亚有逾五千名孕妇感染寨卡病毒

路透波哥大2月13日 - 寨卡病毒继续在美洲快速扩撒，哥伦比亚国家卫生机构周六称该国有逾5,000名孕妇感染寨卡病毒。

该机构在流行病学报告中称，该国共有31,555例寨卡感染病例，其中有5,013名孕妇。

寨卡病毒已扩散至30多个国家，与新生儿小头症及格林-巴利综合征有关联。

报告的寨卡感染病例总数较上周数字增加23%，孕妇感染者增加57.8%。

哥伦比亚称，该国目前尚无与寨卡病毒有关联的小头症病例。

哥伦比亚国家卫生机构称，该国29.4%的孕妇感染者在北桑坦德省。

报告显示，哥伦比亚加勒比地区有逾12,488例寨卡感染病例。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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