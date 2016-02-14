哥伦比亚有逾五千名孕妇感染寨卡病毒

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透波哥大2月13日 - 寨卡病毒继续在美洲快速扩撒，哥伦比亚国家卫生机构周六称该国有逾5,000名孕妇感染寨卡病毒。
该机构在流行病学报告中称，该国共有31,555例寨卡感染病例，其中有5,013名孕妇。
寨卡病毒已扩散至30多个国家，与新生儿小头症及格林-巴利综合征有关联。
报告的寨卡感染病例总数较上周数字增加23%，孕妇感染者增加57.8%。
哥伦比亚称，该国目前尚无与寨卡病毒有关联的小头症病例。
哥伦比亚国家卫生机构称，该国29.4%的孕妇感染者在北桑坦德省。
报告显示，哥伦比亚加勒比地区有逾12,488例寨卡感染病例。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。