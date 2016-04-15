哥伦比亚证实两例与寨卡有关的小头症病例

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透波哥大4月14日 （记者 Carlos Vargas/Julia Symmes Cobb） - 哥伦比亚卫生部周四称，哥伦比亚已确认两例与寨卡病毒有关的小头症病例，但小头症病例未在该国大量增加。
随着寨卡在拉美和加勒比海地区快速蔓延，公共卫生官员一直担忧小头症病例可能大幅增加。
巴西已确认逾1,100例与寨卡有关的小头症病例，但哥伦比亚的数字表明该国尚未遭遇与巴西一样的小头症病例暴增情况。
哥伦比亚卫生部在声明中称，哥伦比亚今年出现33例与各种原因有关的小头症病例。声明称，对其中18例与寨卡的疑似关联病例进行调查，已排除其中16例与寨卡有关。
“我们没有看到小头症病例大幅增加，”哥伦比亚卫生部副部长Fernando Ruiz说道，并称哥伦比亚通常年份每个月有11或12例小头症病例。
“（小头症）病例的数量在正常范围内，”Ruiz说道。
哥伦比亚卫生部称，该国今年可能会出现95-300例小头症病例。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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