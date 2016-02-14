哥伦比亚有逾五千名孕妇感染寨卡病毒

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透波哥大2月13日 - 寨卡病毒继续在美洲快速扩撒，哥伦比亚国家卫生机构周六称该国有逾5,000名孕妇感染寨卡病毒。
该机构在流行病学报告中称，该国共有31,555例寨卡感染病例，其中有5,013名孕妇。
寨卡病毒已扩散至30多个国家，与新生儿小头症及格林-巴利综合征有关联。
报告的寨卡感染病例总数较上周数字增加23%，孕妇感染者增加57.8%。
哥伦比亚称，该国目前尚无与寨卡病毒有关联的小头症病例。
哥伦比亚国家卫生机构称，该国29.4%的孕妇感染者在北桑坦德省。
报告显示，哥伦比亚加勒比地区有逾12,488例寨卡感染病例。(完)
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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