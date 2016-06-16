研究称未在孕晚期感染寨卡的孕妇中发现明显的婴儿出生缺陷

(本文由路透中文网编译提供)

路透芝加哥6月15日 - 针对哥伦比亚寨卡病毒感染病例的研究显示，在妊娠晚期感染寨卡的女性病例中并未发现明显的婴儿出生缺陷。这令女性在孕晚期感染寨卡病毒可能不会对胎儿造成严重伤害的希望增加。

“令人有些欣慰的是，在妊娠晚期感染（寨卡病毒），似乎不构成会产生非常严重后果的重大风险。”该研究的作者之一、美国疾病控制与预防中心（CDC）出生缺陷部门负责人Margaret Honein称。该研究周三被发布在《新英格兰医学杂志》的网站上。

Honein强调这是初步发现，称继续观察相关婴幼儿以发现感染寨卡病毒的其它影响是“至关重要的”。

她指出，需要观察哥伦比亚的这些婴幼儿，以发现是否会发生感染寨卡病毒的其它潜在影响，譬如听力损失、视力问题或其它发育问题。

据显示，寨卡病毒攻击胎儿脑细胞，会造成小头症。

在巴西，该国当局已经确诊了逾1,400例婴幼儿小头症，这些病例的母亲在怀孕期间感染了寨卡病毒。研究者一直在密切关注哥伦比亚婴幼儿中的类似问题。2015年10月，哥伦比亚出现了寨卡病毒。

这项针对哥伦比亚的研究涉及65,726例在2015年8月9日和2016年4月2日期间报告感染寨卡病例的数据，研究对象包括1,850名在妊娠晚期感染寨卡病毒的孕妇。（完）