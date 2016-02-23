古巴部署9000军力防范寨卡病毒疫情

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透哈瓦那2月22日（记者 Marc Frank） - 古巴领导人劳尔·卡斯特罗周一呼吁全民协助消灭携带寨卡病毒的蚊子，同时还下令部署9,000军力协助防范寨卡疫情。
世界卫生组织（WHO）称，古巴尚未发现寨卡病毒感染病例，但寨卡疫情正在拉美大部分地区及加勒比地区肆虐，还可能向除加拿大和智利以外的所有美洲国家扩散。
“每个古巴人都有必要将此视为个人问题而加入这场战斗。”劳尔·卡斯特罗在有关寨卡疫情的全国文告中写道。
劳尔·卡斯特罗称，古巴应当清理滋生伊蚊的环境。
他下令部署9,000现役军人及后备军和200名警员加入到这场战斗中来。
周一，后备军人员出现在哈瓦那塞罗（Cerro）区的街道上，挨家挨户敲门消毒。民众似乎很配合，他们站在角落，等待气味散去。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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